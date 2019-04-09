Анджелина Джоли требует у Брэда Питта компенсацию за загубленную молодость?

«Он мне жизнь испортил и молодость загубил», — именно эту фразу часто можно услышать от женщин, посвятивших семейной жизни больше времени и сил, чем они когда-то планировали. Если верить сообщениям СМИ, их ряды пополнила Анджелина Джоли. Звезда обвиняет Брэда Питта в том, что он не дал ей построить такую карьеру, какую она могла бы построить без него.

Американский таблоид Hollywood Life приводит цитату инсайдера: «Она считает, что уделяла мало внимания своей карьере в пользу Брэда и проектов, которые его увлекали».

Однако сайт Gossipcop, специализирующийся на проверке и вычислении недостоверной информации, назвал эту новость выдумкой недобросовестных журналистов.

Напомним, что бракоразводный процесс между 55-летним Брэдом Питтом и 43-летней Анджелиной Джоли длится уже третий год. Дети звезд находятся с мамой.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress