Андрей Малахов нежно поцеловал жену в день годовщины свадьбы

Вчера вечером Андрей Малахов и Наталья Шкулева нашли время для себя и отправились в ресторан. Там пара отметила седьмую годовщину своего брака — «медную» свадьбу. С подписчиками своего блога Андрей поделился видеороликом, на котором нежно целует жену.
«Сегодня мы отмечаем 7 - годовщину свадьбы в нашем любимом рыбном ресторане. Спасибо моей золотой рыбке, подарившей мне лучшие мгновения и сына», — написал шоумен.
Наталья, в свою очередь, показала как выглядит стол.
Звездную пару поздравляют коллеги: Елена Темникова, Юлия Савичева, Алика Смехова, Виталина Цымбалюк-Романовская. «Прям куколку целуешь! Долгих лет счастья и любви», — написала Эвелина Бледанс.
Пышную свадьбу Андрей и Наталья играли в Версальском дворце в Париже в июне 2011 года. 17 ноября 2017 года у них родился сын.
Фото: instagram