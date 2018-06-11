Андрей Малахов нежно поцеловал жену в день годовщины свадьбы

Вчера вечером Андрей Малахов и Наталья Шкулева нашли время для себя и отправились в ресторан. Там пара отметила седьмую годовщину своего брака — «медную» свадьбу. С подписчиками своего блога Андрей поделился видеороликом, на котором нежно целует жену.

«Сегодня мы отмечаем 7 - годовщину свадьбы в нашем любимом рыбном ресторане. Спасибо моей золотой рыбке, подарившей мне лучшие мгновения и сына», — написал шоумен.