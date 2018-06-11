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Андрей Малахов нежно поцеловал жену в день годовщины свадьбы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Андрея Малахова

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Андрей Малахов поздравил Наталью Шкулеву с медной свадьбой.

Вчера вечером Андрей Малахов и Наталья Шкулева нашли время для себя и отправились в ресторан. Там пара отметила седьмую годовщину своего брака — «медную» свадьбу. С подписчиками своего блога Андрей поделился видеороликом, на котором нежно целует жену.

«Сегодня мы отмечаем 7 - годовщину свадьбы в нашем любимом рыбном ресторане. Спасибо моей золотой рыбке, подарившей мне лучшие мгновения и сына», — написал шоумен.

Наталья, в свою очередь, показала как выглядит стол.

Звездную пару поздравляют коллеги: Елена Темникова, Юлия Савичева, Алика Смехова, Виталина Цымбалюк-Романовская. «Прям куколку целуешь! Долгих лет счастья и любви», — написала Эвелина Бледанс.

Пышную свадьбу Андрей и Наталья играли в Версальском дворце в Париже в июне 2011 года. 17 ноября 2017 года у них родился сын.

Фото: instagram

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