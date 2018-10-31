Андрей Гайдулян ответил на обвинения в предательстве экс-супруги: «Эта женщина не сказала, сколько и что я для нее сделал»

Не так давно актриса Диана Очилова, бывшая супруга звезды «Универа» Андрея Гайдуляна, заявила, что возлюбленный ей изменил с нынешней избранницей Александрой Велескевич. Поэтому, когда на днях Андрей опубликовал редкое селфи с новой подругой (по некоторым данным — уже женой), преданные поклонники Дианы стали писать ему в комментариях: «Она была рядом с вами в самый трудный период жизни... Как вы могли так с ней поступить?Вы перед ней в долгу».

Гайдулян не стал отмалчиваться и написал: «Не хочу описывать всю правду наших отношений. Эта женщина хочет, а я нет... не могу, не имею права. Эта женщина не сказала сколько и что я для нее сделал во время, до и после наших отношений. И я не скажу. Вы все, мягко говоря, введены в заблуждение» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).