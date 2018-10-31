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Андрей Гайдулян ответил на обвинения в предательстве экс-супруги: «Эта женщина не сказала, сколько и что я для нее сделал»

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Андрей Гайдулян и Диана Очилова

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34-летний Андрей Гайдулян высказался по поводу недавнего появления бывшей жены Дианы Очиловой в телеэфире.

Не так давно актриса Диана Очилова, бывшая супруга звезды «Универа» Андрея Гайдуляна, заявила, что возлюбленный ей изменил с нынешней избранницей Александрой Велескевич. Поэтому, когда на днях Андрей опубликовал редкое селфи с новой подругой (по некоторым данным — уже женой), преданные поклонники Дианы стали писать ему в комментариях: «Она была рядом с вами в самый трудный период жизни... Как вы могли так с ней поступить?Вы перед ней в долгу».

Гайдулян не стал отмалчиваться и написал: «Не хочу описывать всю правду наших отношений. Эта женщина хочет, а я нет... не могу, не имею права. Эта женщина не сказала сколько и что я для нее сделал во время, до и после наших отношений. И я не скажу. Вы все, мягко говоря, введены в заблуждение» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, уже через три месяца после неожиданного и быстрого развода с Дианой Очиловой Андрей Гайдулян появился на публике с 26-летней актрисой Александрой Велескевич. Для Дианы произошедшее стало настоящим ударом, но сейчас она уже чувствует себя лучше — девушка сильно похудела, кардинально сменила имидж и пробует выступать в театре.

Фото и видео: Instagram

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