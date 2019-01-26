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Андрей Бурковский спровоцировал слухи о тайной свадьбе Паулины Андреевой

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук на премьере фильма "Дуэлянт"

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Актер театра и кино поделился редким фото коллеги по цеху.

Паулина Андреева — одна из самых скрытных отечественных звезд. Актриса редко посещает светские мероприятия и практически никогда не говорит о личной жизни. Поклонники звезды «Оттепели» и «Метода» знают о ее романе с Федором Бондарчуком и очень надеются однажды услышать о свадьбе любимых актеров «из первых уст». Коллега Андреевой Андрей Бурковский подогрел слухи об изменении ее семейного положения. Накануне актеры поздравляли Александра Петрова с 30-летием (и получением престижной кинонаграды — «Золотого орла»), и в Stories Бурковского появилось редкое фото Паулины Андреевой с кольцом на том самом пальце.

Фото из Instagram Stories Андрея Бурковского

Стоит отметить, что еще год назад СМИ обсуждали не состоявшийся развод Федора и Светланы Бондарчук, которые еще в 2016 году заявили о расставании спустя 25 лет семейной жизни. «К Паулине Андреевой я отношусь с четырьмя плюсами. Она прекрасная актриса и замечательный человек. Кстати, Федор еще не развелся со Светланой» — рассказывала журналистам мама Федора Бондарчука актриса Ирина Скобцева.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Genrietta Peryan, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya p Pravda, Anatoly Lomohov, Ali Magomedov/Globallookpress, Instagram

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