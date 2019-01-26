Андрей Бурковский спровоцировал слухи о тайной свадьбе Паулины Андреевой

Паулина Андреева — одна из самых скрытных отечественных звезд. Актриса редко посещает светские мероприятия и практически никогда не говорит о личной жизни. Поклонники звезды «Оттепели» и «Метода» знают о ее романе с Федором Бондарчуком и очень надеются однажды услышать о свадьбе любимых актеров «из первых уст». Коллега Андреевой Андрей Бурковский подогрел слухи об изменении ее семейного положения. Накануне актеры поздравляли Александра Петрова с 30-летием (и получением престижной кинонаграды — «Золотого орла»), и в Stories Бурковского появилось редкое фото Паулины Андреевой с кольцом на том самом пальце.