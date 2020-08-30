Анастасия Задорожная поделилась редким фото с женихом: «Можно бесконечно вами любоваться»
Фото: Instagram/@stasya_ru
Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная не из тех, кто готов делиться с поклонниками всеми подробностями личной жизни. В ноябре 2019 года актриса и певица рассказала о помолвке, однако личность жениха осталась инкогнито. Тем не менее, впоследствии Задорожная показала в блоге своего любимого мужчину. 30 августа, в день своего 35-летия Анастасия поделилась парой нежных совместных снимков с трогательной подписью: «Очень много кайфа во всём этом. Напоминалочка самой себе о том, как год назад мне «намекнули» кто #самая #самая 🐾 #70надвоих».
«Счастья вам!», «Миленькие)», «Будьте счастливы... Всегда…», «Стасенька, очень рад видеть твои счастливые глаза!!!», «С любимыми не расставайтесь)», «Счастье в живом виде», «Вы сама нежность, счастья Вам», «Можно бесконечно вами любоваться!», «Будьте счастливы!», — обсуждают фото подписчики.
Напомним, популярность к Задорожной пришла в начале 2000-х годов, когда на экраны вышел сериал про школьников «Простые истины», в котором Настя сыграла старшеклассницу Анжелику Селиверстову. Дзюдоистка Алиса Громова из трилогии «Любовь в большом городе», простая девушка Василиса, мечтающая стать известной певицей, из сериала «Клуб» являются самыми яркими ролями Анастасии Задорожной. Параллельно с актерской карьерой красавица-блондинка, выпускница «Непосед» развивала и певческую. В 2007 году отечественный музыкальный мир услышал дебютный альбом Задорожной «До 17 и старше…», который по объемам продаж стал «золотым» и получил премию «РекордЪ» как самый продаваемый дебютный альбом года.
Фото: Instagram/@stasya_ru
Видео: Instagram
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