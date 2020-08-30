Анастасия Задорожная поделилась редким фото с женихом: «Можно бесконечно вами любоваться»

Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная не из тех, кто готов делиться с поклонниками всеми подробностями личной жизни. В ноябре 2019 года актриса и певица рассказала о помолвке, однако личность жениха осталась инкогнито. Тем не менее, впоследствии Задорожная показала в блоге своего любимого мужчину. 30 августа, в день своего 35-летия Анастасия поделилась парой нежных совместных снимков с трогательной подписью: «Очень много кайфа во всём этом. Напоминалочка самой себе о том, как год назад мне «намекнули» кто #самая #самая 🐾 #70надвоих».