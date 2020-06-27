Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о романе с женатым генералом
Фото: Instagram/@volochkova_art
Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания. Балерина показала несколько снимков из гостей, а ей приписали роман с женатым генералом МЧС. Женщина, узнавшая на фото свою дачу, обвинила скандально известную танцовщицу в попытках увести своего мужа. Анастасия и ее представители сохраняли молчание, однако лишь на днях согласились прокомментировать разгоревшийся скандал. Пиар-директор Волочковой Наталья Ракицкая рассказала, что ей звонила «жена генерала», которая сообщила о том, что пойдет с этой историей к Андрею Малахову: «Я сразу поняла, что на том конце провода полный неадекват. Человек продолжал мне звонить в течение двух часов. Женщина грубым голосом кричала: «Я уже связалась с Даной Борисовой, я пойду с ней к Малахову. Что Волочкова делает на моей даче?» Пыталась поговорить с ней по-хорошему, но она не унималась. За время моей работы с Настей такие звонки раздаются достаточно часто».
В свою очередь, Анастасия Волочкова признается, что ее эта некрасивая ситуация развеселила. «Это как раз тот случай, когда тебя без тебя и женят. Вот так рождаются сплетни. Чуть позже я узнала, что в их появлении замешана и Дана Борисова. Она не унимается: теперь нашла бедную женщину. Борисова звонит на каналы, предлагает снимать ток-шоу с моим участием. Мои юристы связались с бедной дамой, которая кричала, что Волочкова увела у нее мужа, обзывая всех матерными словами. Она протрезвела и отказалась от своих слов», — цитирует балерину Sobesednik.ru.
Отметим, что Анастасия Волочкова не скрывает того, что в данный момент не одинока, однако имя своего избранника предпочитает держать в секрете. Позиция «счастье любит тишину» абсолютно не мешает балерине делиться эмоциями в блоге и публично наслаждаться любовью.
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Фото: Instagram/@volochkova_art
Видео: Instagram/@volochkova_art
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