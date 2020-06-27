Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о романе с женатым генералом

В свою очередь, Анастасия Волочкова признается, что ее эта некрасивая ситуация развеселила. «Это как раз тот случай, когда тебя без тебя и женят. Вот так рождаются сплетни. Чуть позже я узнала, что в их появлении замешана и Дана Борисова. Она не унимается: теперь нашла бедную женщину. Борисова звонит на каналы, предлагает снимать ток-шоу с моим участием. Мои юристы связались с бедной дамой, которая кричала, что Волочкова увела у нее мужа, обзывая всех матерными словами. Она протрезвела и отказалась от своих слов», — цитирует балерину Sobesednik.ru.

Отметим, что Анастасия Волочкова не скрывает того, что в данный момент не одинока, однако имя своего избранника предпочитает держать в секрете. Позиция «счастье любит тишину» абсолютно не мешает балерине делиться эмоциями в блоге и публично наслаждаться любовью.

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