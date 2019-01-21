Анастасия Волочкова отметила 43-летие с дочерью и бывшим мужем

20 января танцовщице, диве и просто красавице Анастасии Волочковой исполнилось 43 года. Звезда решила отметить этот день спокойно и в семейном кругу — с дочерью Ариадной и ее отцом, своим бывшим гражданским супругом Игорем Вдовиным.
«Это так приятно и трогательно, когда близкие рядом», — подписала балерина один из совместных снимков с дочкой и экс-возлюбленным.
Любопытно, что после того, как Игорь уехал, Анастасия пригласила в гости нового возлюбленного, имя и внешность которого все еще скрывает от публики. Мужчина преподнес избраннице огромный букет ее любимых белых роз, плюшевого медведя и другие подарки.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram