Анастасия Волочкова отметила 43-летие с дочерью и бывшим мужем

20 января танцовщице, диве и просто красавице Анастасии Волочковой исполнилось 43 года. Звезда решила отметить этот день спокойно и в семейном кругу — с дочерью Ариадной и ее отцом, своим бывшим гражданским супругом Игорем Вдовиным.

«Это так приятно и трогательно, когда близкие рядом», — подписала балерина один из совместных снимков с дочкой и экс-возлюбленным.