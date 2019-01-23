logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Анастасия Волочкова с возлюбленным

Arrows-left
Arrows-right
Reload
43-летняя балерина организовала еще одну вечеринку в честь дня рождения, на которой наконец показала нового бойфренда.

Похоже, мужчиной, который покорил сердце Анастасии Волочковой, стал ее давний друг, певец и продюсер Михаил Борисовский. Дива опубликовала в своем микроблоге короткое видео с выступления артиста на вечеринке по случаю ее дня рождения и подписала ролик так: «А вот и Он.. Тот самый загадочный «М»... Михаил.. @borisovskii В словах песни все сказано...❤️» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Во время выступления Михаил и Анастасия постоянно обнимались, целовались, и танцовщица выглядела очень счастливой. Но поклонников смутило следующее фото с бойфрендом, выложенное Волочковой — на нем мужчина опять скрывает свое лицо, хотя, казалось бы, прятать уже нечего.

«Счастья вам великого, любите и будьте любимы», «Смешная, глупая, наивная», «Это ее невидимка разве? Тот повыше был», «Да ладно... он, мальчик то молодой судя по голосу, а вы Настя, очень смешно вокруг него вывиливаете)», — не верят Анастасии фолловеры. А вы как думаете, действительно ли Михаил Борисовский — тот самый новый возлюбленный Волочковой?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа
«Цвет настроения красный»: Ирина Безрукова восхитила поклонников свежим и помолодевшим видом