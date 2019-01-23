Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом

Похоже, мужчиной, который покорил сердце Анастасии Волочковой, стал ее давний друг, певец и продюсер Михаил Борисовский. Дива опубликовала в своем микроблоге короткое видео с выступления артиста на вечеринке по случаю ее дня рождения и подписала ролик так: «А вот и Он.. Тот самый загадочный «М»... Михаил.. @borisovskii В словах песни все сказано...❤️» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Во время выступления Михаил и Анастасия постоянно обнимались, целовались, и танцовщица выглядела очень счастливой. Но поклонников смутило следующее фото с бойфрендом, выложенное Волочковой — на нем мужчина опять скрывает свое лицо, хотя, казалось бы, прятать уже нечего.
«Счастья вам великого, любите и будьте любимы», «Смешная, глупая, наивная», «Это ее невидимка разве? Тот повыше был», «Да ладно... он, мальчик то молодой судя по голосу, а вы Настя, очень смешно вокруг него вывиливаете)», — не верят Анастасии фолловеры. А вы как думаете, действительно ли Михаил Борисовский — тот самый новый возлюбленный Волочковой?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram