Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом

Похоже, мужчиной, который покорил сердце Анастасии Волочковой, стал ее давний друг, певец и продюсер Михаил Борисовский. Дива опубликовала в своем микроблоге короткое видео с выступления артиста на вечеринке по случаю ее дня рождения и подписала ролик так: «А вот и Он.. Тот самый загадочный «М»... Михаил.. @borisovskii В словах песни все сказано...❤️» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Во время выступления Михаил и Анастасия постоянно обнимались, целовались, и танцовщица выглядела очень счастливой. Но поклонников смутило следующее фото с бойфрендом, выложенное Волочковой — на нем мужчина опять скрывает свое лицо, хотя, казалось бы, прятать уже нечего.