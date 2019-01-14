Анастасия Волочкова на Мальдивах ностальгирует по отношениям с Николаем Басковым

Анастасия Волочкова уже много лет регулярно летает отдыхать на Мальдивы. Восемь лет назад, во время романа с Николаем Басковым, звезда устроила на одном из островов уже ставшую легендарной откровенную фотосессию. Видимо, сейчас у Анастасии возникла ностальгия — нет, не по этим более чем пикантным снимкам, а по бывшему возлюбленному.
«А вот и Мальдивы с Колей», — подписала она архивное фото с певцом, сделанное в 2011 году во время их романтического отпуска на островах (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Напомним, не так давно Анастасия принимала участие в записи одного из новогодних шоу вместе с Николаем и решила пошутить над поклонниками, некоторые из которых все еще хотят видеть эту яркую пару вместе. «Наши отношения с Колей проверены временем... Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба! Эти серьги подарок Николая», — написала она под совместной фотографией с артистом. Впрочем, Басков поспешил опровергнуть тут же возникшие слухи о бракосочетании с балериной, а она стала чаще выкладывать фото с настоящим новым возлюбленным, имя которого пока скрывает.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram