Анастасия Волочкова на Мальдивах ностальгирует по отношениям с Николаем Басковым

Напомним, не так давно Анастасия принимала участие в записи одного из новогодних шоу вместе с Николаем и решила пошутить над поклонниками, некоторые из которых все еще хотят видеть эту яркую пару вместе. «Наши отношения с Колей проверены временем... Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба! Эти серьги подарок Николая», — написала она под совместной фотографией с артистом. Впрочем, Басков поспешил опровергнуть тут же возникшие слухи о бракосочетании с балериной, а она стала чаще выкладывать фото с настоящим новым возлюбленным, имя которого пока скрывает.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram