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Анастасия Макеева об отношениях с новоиспеченным мужем: «Мы такие разные, и это круто»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева

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37-летняя актриса рассказала о супруге, за которого тайно вышла замуж осенью прошлого года.

Недавно Анастасия Макеева неожиданно призналась, что нашла любовь и вышла замуж, причем супруга актриса не показывает. А на днях она вместе с избранником посетила театральную постановку и решила рассказать о своих впечатлениях (и о том, как они отличаются от эмоций ее мужа) в микроблоге.

«Он не из искусства, ну от слова «СОВСЕМ» и как же это забавно было наблюдать за его азартом) Короче, во время спектакля решался важный момент по его работе и у него был свой, параллельно идущий спектакль) И чихать он хотел на несчастную Анну и на дуэт Анны и Кити и на декорации и свет и дорогие костюмы. Я сначала расстроилась, а потом поняла, как же круто, что мы такие разные), ибо он совсем не знал меня, как артистку и любит меня не за красивости на сцене и ему не важно буду я блистать на подмостках Театра или нет», — заявила Анастасия (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у Макеевой были серьезные романы с актерами Петром Кисловым и Алексеем Макаровым, а в 2010-м она вышла замуж за Глеба Матвейчука. Брак распался через шесть лет из-за многочисленных ссор и, по слухам, нежелания Анастасии родить мужу ребенка.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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