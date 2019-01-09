Анастасия Костенко поздравила мужа с годовщиной свадьбы нежным видео из ЗАГСа

Ровно год назад, 9 января, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отправились в ЗАГС. Кто-то из противников этих отношений говорил, что пара решила спешно пожениться из-за беременности невесты, кто-то смеялся над костюмами брачующихся. Для модели этот день был счастливым и запоминающимся.
«Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьезный год. Наш путь начался на позитивной ноте и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым. Спасибо тебе за все и Вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия Вам во всем. Поехали дальше», — поздравила она супруга с годовщиной.
«Я очень хотела расписаться именно в день рождения моего дедушки — Владимира Александровича Костенко. Долгих лет тебе, самый лучший композитор, редактор, журналист и писатель», — добавила молодая мама.
«Спасибо тебе за все родная! Я люблю тебя», — написал футболист в ответном посте.
Напомним, что первая супруга Дмитрия Тарасова, Оксана Пономаренко, воспитывает от него дочь и требует алименты. Вторую — Ольгу Бузову — мужчина обвинил в излишней демонстрации их отношений. Анастасия Костенко стала его третьей по счету женой — той, с кем он обрел свое счастье.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram