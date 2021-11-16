Живущая на разных континентах пара поженилась онлайн — они ни разу не встречались из-за ковида

Сначала Айс и Даррин вели переписку, а затем стали ежедневно созваниваться в Zoom, несмотря на пятичасовую разницу во времени. Девушке приходилось ждать до двух часов ночи, чтобы вместе заснуть. Они считали, что так чувствуется большая близость друг к другу.

Англичанка рассказала о намерениях отправиться в США, но коронавирусные ограничения внесли свои коррективы, та же ситуация сложилась и со стороны молодого человека. Дождавшись небольших послаблений, Айс решила приехать к возлюбленному через Мексику, однако миграционная служба отправила ее домой, пишет Metro.

В расстроенных чувствах, будучи дома, она позвонила Даррину. «Когда он ответил на звонок, он казался таким нервным, что было на него не похоже, но вскоре я поняла почему, когда он опустился на одно колено и попросил меня выйти за него замуж», — сказала Айс. Позже пара удаленно подала заявление в один из загсов в штате Юта и провела церемонию бракосочетания в Zoom.

Теперь британка ждет получения новой визы и, вероятно, в течение недели их долгожданная встреча состоится.

«Было действительно тяжело не иметь возможности встретиться, но в долгосрочной перспективе это сделает нас сильнее, потому что нам пришлось пройти через все это, чтобы быть вместе», — заключила она.