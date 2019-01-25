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Амаль Клуни поссорилась с мужем и ушла от него с 2-летними детьми?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джордж и Амаль Клуни

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Говорят, что 57-летний актер и его 40-летняя супруга не смогли найти компромисс во время крупной ссоры.

Звезды — тоже люди, и в семейных отношениях у них так же бывают проблемы. Западные СМИ трубят, что на днях Джордж и Амаль Клуни по неизвестной причине сильно поссорились, и юрист забрала 2-летних детей-близнецов и спешно выехала из дома четы в Великобритании.

Американский портал Radar Online сообщает, что Амаль поселилась в новом и еще недоделанном особняке четы на Сардинии и запретила мужу ехать туда за ней. «Амаль предупредила мужа, что если он туда явится, ему придется остановиться в гостевом доме!» — цитирует издание источников, близких к правозащитнице.

Напомним, некогда самый завидный холостяк в мире Джордж Клуни женился на адвокате из Ливана Амаль Аламуддин в сентябре 2014 года. Два года спустя красавица забеременела, и в июне 2017-го на свет появились близнецы Элла и Александр, которых пара тщательно скрывает от публики.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Haakon Mosvold Larsen/Pool, Lev Radin, Mayer/face to face, Birdie Thompson, I-Images, Nancy Kaszerman, AUG/face to face, AdMedia, imago stock&people / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Daily Mail, Access

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