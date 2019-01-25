Амаль Клуни поссорилась с мужем и ушла от него с 2-летними детьми?

Звезды — тоже люди, и в семейных отношениях у них так же бывают проблемы. Западные СМИ трубят, что на днях Джордж и Амаль Клуни по неизвестной причине сильно поссорились, и юрист забрала 2-летних детей-близнецов и спешно выехала из дома четы в Великобритании.

Американский портал Radar Online сообщает, что Амаль поселилась в новом и еще недоделанном особняке четы на Сардинии и запретила мужу ехать туда за ней. «Амаль предупредила мужа, что если он туда явится, ему придется остановиться в гостевом доме!» — цитирует издание источников, близких к правозащитнице.