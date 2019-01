Амаль Клуни поссорилась с мужем и ушла от него с 2-летними детьми?

Напомним, некогда самый завидный холостяк в мире Джордж Клуни женился на адвокате из Ливана Амаль Аламуддин в сентябре 2014 года. Два года спустя красавица забеременела, и в июне 2017-го на свет появились близнецы Элла и Александр, которых пара тщательно скрывает от публики.

Текст: Мария Мельникова

Фото: Haakon Mosvold Larsen/Pool, Lev Radin, Mayer/face to face, Birdie Thompson, I-Images, Nancy Kaszerman, AUG/face to face, AdMedia, imago stock&people / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Daily Mail, Access