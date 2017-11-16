Алла Пугачева вспомнила, как зародились ее чувства к Максиму Галкину

По словам Аллы Борисовны, такая дерзость молодого юмориста ее задела: «Я почувствовала взгляд в спину, прямо почувствовала… И я злобно посмотрела, а он не отвел глаза. Я ответным взглядом выпустила «гром» и ненависть, а он только улыбнулся в ответ. И я ушла… Но я даже не поняла, что это — не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу. И я думала: «Кто ты такой, что задел меня!»».

Стоит отметить, что артистов познакомил Филипп Киркоров, который в тот момент являлся законным супругом Пугачевой. Этот брак распался спустя три года после «рокового» знакомства Аллы Борисовны и Максима. Как отметила певица, это было предрешено: «Это же понятно. Я такой человек. Я налево не хожу. Я только прямо хожу».

Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила двойняшек Лизу и Гарри, которые благодаря публикациям в Instagram своего папы стали едва ли не популярнее знаменитых родителей.