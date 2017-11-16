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Алла Пугачева вспомнила, как зародились ее чувства к Максиму Галкину

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Примадонна в подробностях рассказала о знакомстве с будущим мужем.

70-летняя Алла Пугачева и 42-летний Максим Галкин счастливы вместе уже более пятнадцати лет. Будущие супруги познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В недавнем интервью Примадонна отечественной эстрады и ее супруг поделились воспоминаниями о первой встрече.

«Это была не любовь с первого взгляда. Сначала у меня было просто любопытство, интерес — как это, сама Алла?! Я был всегда поклонником ее творчества. Конечно, мне хотелось поближе познакомиться с Аллой Пугачевой, как этого хочет, я уверен, каждый человек, который говорит по-русски», — признался Галкин.

По словам Аллы Борисовны, такая дерзость молодого юмориста ее задела: «Я почувствовала взгляд в спину, прямо почувствовала… И я злобно посмотрела, а он не отвел глаза. Я ответным взглядом выпустила «гром» и ненависть, а он только улыбнулся в ответ. И я ушла… Но я даже не поняла, что это — не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу. И я думала: «Кто ты такой, что задел меня!»».

Стоит отметить, что артистов познакомил Филипп Киркоров, который в тот момент являлся законным супругом Пугачевой. Этот брак распался спустя три года после «рокового» знакомства Аллы Борисовны и Максима. Как отметила певица, это было предрешено: «Это же понятно. Я такой человек. Я налево не хожу. Я только прямо хожу».

Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила двойняшек Лизу и Гарри, которые благодаря публикациям в Instagram своего папы стали едва ли не популярнее знаменитых родителей.

Фото: instagram

Текст: Наталья Емельянова

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