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Алла Пугачева страшно обиделась на Андрея Малахова из-за своего экс-возлюбленного

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей Малахов и Алла Пугачева

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Примадонна порвала все отношения с известным телеведущим.

Не так давно Андрей Малахов позвал в свое ток-шоу «Привет, Андрей!» известного певца и композитора Сергея Челобанова, у которого в 1980-е был страстный роман с Аллой Пугачевой. В эфире программы артист поделился некоторыми подробностями тех отношений.

«Я делал ей предложение, — рассказал Сергей об Алле. — Но где, не помню. Может быть, в постели».

Тем не менее, Пугачева отказала бывшему бойфренду, поскольку тот был зависим от алкоголя и запрещенных препаратов. Сейчас экс-пара совсем не общается. Более того, по словам Малахова (услышанных корреспондентом портала Sobesednik.ru в беседе Андрея со знакомым), Алла Борисовна очень разозлилась на него за организацию этого интервью с Челобановым.

«Звонок, смотрю: «Пугачева». Не говоря «здравствуйте», начинает: «Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!» И повесила трубку. Я еле сдержался, чтобы ничего не сказать», — так передал этот случай Андрей Малахов. Сейчас он выжидает и, судя по всему, надеется, что ситуация разрешится сама собой.

Фото: Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram, YouTube

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