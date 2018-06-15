Алла Пугачева страшно обиделась на Андрея Малахова из-за своего экс-возлюбленного

Не так давно Андрей Малахов позвал в свое ток-шоу «Привет, Андрей!» известного певца и композитора Сергея Челобанова, у которого в 1980-е был страстный роман с Аллой Пугачевой. В эфире программы артист поделился некоторыми подробностями тех отношений.

«Я делал ей предложение, — рассказал Сергей об Алле. — Но где, не помню. Может быть, в постели».