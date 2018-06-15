Алла Пугачева страшно обиделась на Андрея Малахова из-за своего экс-возлюбленного

Не так давно Андрей Малахов позвал в свое ток-шоу «Привет, Андрей!» известного певца и композитора Сергея Челобанова, у которого в 1980-е был страстный роман с Аллой Пугачевой. В эфире программы артист поделился некоторыми подробностями тех отношений.
«Я делал ей предложение, — рассказал Сергей об Алле. — Но где, не помню. Может быть, в постели».
Тем не менее, Пугачева отказала бывшему бойфренду, поскольку тот был зависим от алкоголя и запрещенных препаратов. Сейчас экс-пара совсем не общается. Более того, по словам Малахова (услышанных корреспондентом портала Sobesednik.ru в беседе Андрея со знакомым), Алла Борисовна очень разозлилась на него за организацию этого интервью с Челобановым.
«Звонок, смотрю: «Пугачева». Не говоря «здравствуйте», начинает: «Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!» И повесила трубку. Я еле сдержался, чтобы ничего не сказать», — так передал этот случай Андрей Малахов. Сейчас он выжидает и, судя по всему, надеется, что ситуация разрешится сама собой.
Фото: Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram, YouTube