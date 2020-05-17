Алла Пугачева поддержала Наташу Королеву во время развода с Игорем Николаевым

Этот союз распался спустя девять лет после свадьбы. Как отмечает певица, ее бывший муж — замечательный музыкант и отличный друг, однако жить с ним было очень тяжело. Пара рассталась мирно, без скандалов и громкого раздела имущества — Наташе достался дом в Подмосковье, а Игорю — квартира в Майами. Певица рассказала, что Алла Пугачева поддержала ее во время развода: «В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало».

Спустя два года после расставания с Игорем Николаевым Наташа Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко (выступает под псевдонимом Тарзан — прим.ред.), с которым по сей день счастлива в отношениях. В 2002 году у пары родился сын Архип.