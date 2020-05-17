Алла Пугачева поддержала Наташу Королеву во время развода с Игорем Николаевым
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Творческий и романтический тандем Наташи Королевой и Игоря Николаева подарил киевлянке популярность и узнавание. В возрасте 16 лет будущая звезда приехала в Москву, однако ей не сразу удалось влиться в сплоченную эстрадную тусовку. Даже будущий супруг, певец и композитор Игорь Николаев не сразу разглядел в Наташе потенциал. Тем не менее, спустя два года после знакомства и начала совместной работы «дельфин и русалка» решили пожениться. В программе «Привет, Андрей!» 46-летняя Королева вспомнила, как начинались ее карьера и признание публикой. По словам артистки, главная звезда отечественной эстрады, Алла Пугачева, немало ревновала ее к Николаеву: «У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его».
Наташа Королева мечтала о пышной свадьбе по всем традициям того времени – «Чайка» с куклой на капоте, платье, фата, — но церемония вышла очень скромной и домашней: «Я в 18 лет вышла замуж, я мечтала о машине «Чайке», кукле на ней, хотела и фату, и платье…. Все-таки первый мой мужчина, любимый…».
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Этот союз распался спустя девять лет после свадьбы. Как отмечает певица, ее бывший муж — замечательный музыкант и отличный друг, однако жить с ним было очень тяжело. Пара рассталась мирно, без скандалов и громкого раздела имущества — Наташе достался дом в Подмосковье, а Игорю — квартира в Майами. Певица рассказала, что Алла Пугачева поддержала ее во время развода: «В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало».
Спустя два года после расставания с Игорем Николаевым Наташа Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко (выступает под псевдонимом Тарзан — прим.ред.), с которым по сей день счастлива в отношениях. В 2002 году у пары родился сын Архип.
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Фото: Instagram, Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images
Видео: YouTube
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