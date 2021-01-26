Альфонс увел женщину из 20-летнего брака и обманул ее на крупную сумму

45-летняя бывшая сотрудница супермаркета Джоанна Гирлинг из Норфолка решила разорвать брак после 20 лет совместной жизни. Британка влюбилась в 24-летнего Хасана Кахледа во время отпуска в Шарм-эль-Шейхе в июне 2018 года. Несмотря на то, что женщина отдыхала с мужем Джоном, она не смогла устоять перед обаянием молодого человека.

Согласно строгим законам Египта, Джоанна и Хасан получили в Интернете поддельную лицензию на брак, чтобы снять квартиру, где они могли бы оставаться одни. «Это было невероятно, он был таким молодым и увлеченным», - вспоминает Гирлинг.

По возвращении домой жена призналась в измене мужу. «Он был в ярости, но подозревал, что что-то происходит, у нас не было детей, но было семь собак», - рассказывает она. Пока женщина ждала обратного рейса в Египет, Хасан ежедневно разговаривал с ней, даже звонил по ночам, когда она работала в магазине. «Ему нужны были деньги на еду и счета. Поэтому я отправила ему 400 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей), чтобы помочь. Я не требовала доказательств», - уточнила она.