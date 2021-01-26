Альфонс увел женщину из 20-летнего брака и обманул ее на крупную сумму
45-летняя бывшая сотрудница супермаркета Джоанна Гирлинг из Норфолка решила разорвать брак после 20 лет совместной жизни. Британка влюбилась в 24-летнего Хасана Кахледа во время отпуска в Шарм-эль-Шейхе в июне 2018 года. Несмотря на то, что женщина отдыхала с мужем Джоном, она не смогла устоять перед обаянием молодого человека.
Согласно строгим законам Египта, Джоанна и Хасан получили в Интернете поддельную лицензию на брак, чтобы снять квартиру, где они могли бы оставаться одни. «Это было невероятно, он был таким молодым и увлеченным», - вспоминает Гирлинг.
По возвращении домой жена призналась в измене мужу. «Он был в ярости, но подозревал, что что-то происходит, у нас не было детей, но было семь собак», - рассказывает она. Пока женщина ждала обратного рейса в Египет, Хасан ежедневно разговаривал с ней, даже звонил по ночам, когда она работала в магазине. «Ему нужны были деньги на еду и счета. Поэтому я отправила ему 400 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей), чтобы помочь. Я не требовала доказательств», - уточнила она.
Woman, 45, gutted after toyboy, 24, pockets her money, calls her 'old' and leaves - Jesus! She seems utterly desperate. What a moron to give the ugly bastard her money & then try again with another toy boy. When will these women realise they’re being used https://t.co/cQJaYta4Hw— lynnesy01 (@lynnesy01) January 26, 2021
Менее чем через два месяца после встречи с сексуальным официантом, Джоанна приземлилась в городе Хургада, где ее ждал Хасан «Я привезла ему подарки, которые он просил. Он также взял в долг 1100 фунтов стерлингов (около 115 тысяч рублей), сказав, что он их обработает», - добавила британка. Но и это не вызвало подозрений у женщины.
«Сначала я была удивлена, но он объяснил, что в Египте деньгами распоряжаются мужчины», - уточнила британка. Пара много времени проводила в номере, но через пару недель Хасан начал пропадать, уходя «к семье, навестить родителей». Чтобы сводить концы с концами Джоанна устроилась на работу воспитательницей в яслях.
«После разрыва с мужем у меня не было сбережений, а все деньги я отдала ему», - призналась женщина. Вскоре она поняла, что соблазнительный молодой человек обманул ее. Выяснилось, что Хасан помолвлен и должен жениться на египтянке. Перед отлетом назад в Великобританию, он назвал ее толстой и старой, признавшись, что никогда не собирался с ней жить.
Фото: pexels.com
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