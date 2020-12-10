Альфонс нашел пенсионерку на сайте знакомств и обокрал ее на 9 млн рублей
В полицию поступило заявление от 70-летней москвички. Она сообщила, что знакомый похитил ее украшения и деньги стоимостью девять миллионов рублей. Выяснилось, что пенсионерка зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств летом 2020 года. Там она начала переписываться с мужчиной, который представился бизнесменом.
Общение с ним продолжалось длительное время. Москвичка решила познакомиться с кавалером лично и пригласила его в свою квартиру на улице Маршала Тухачевского.
Во время встречи «предприниматель» спровоцировал конфликт с хозяйкой, после чего ушел и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время женщина выяснила, что из ее жилища пропали драгоценности и 100 тысяч рублей.
Аферист был задержан далеко от Москвы - в городе Волжске Республике Марий Эл. Полиция уточнила, что в криминальных кругах альфонс известен как Басмач. В доме злоумышленника нашли часть украденных драгоценностей. Подозреваемого доставили в Москву для проведения следствия.
Против ухажера-обманщика возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Как пишет ТАСС, мужчина подарил потерпевшей игрушку, в которую была встроена скрытая камера. Именно с помощью этого устройства он выяснил, где пенсионерка прячет свои ценности.
Фото: pixabay.com
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