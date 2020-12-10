Альфонс нашел пенсионерку на сайте знакомств и обокрал ее на 9 млн рублей

Во время встречи «предприниматель» спровоцировал конфликт с хозяйкой, после чего ушел и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время женщина выяснила, что из ее жилища пропали драгоценности и 100 тысяч рублей.

Аферист был задержан далеко от Москвы - в городе Волжске Республике Марий Эл. Полиция уточнила, что в криминальных кругах альфонс известен как Басмач. В доме злоумышленника нашли часть украденных драгоценностей. Подозреваемого доставили в Москву для проведения следствия.

Против ухажера-обманщика возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Как пишет ТАСС, мужчина подарил потерпевшей игрушку, в которую была встроена скрытая камера. Именно с помощью этого устройства он выяснил, где пенсионерка прячет свои ценности.