Алена Водонаева резко высказалась о мужчинах, которые изменяют

36-летняя Алена Водонаева считает своим долгом прокомментировать любой более или менее резонансный светский скандал, например, широко обсуждаемые разводы Елены Степаненко и Евгения Петросяна и Риты Дакоты и Влада Соколовского. Звезда «Дома-2» и «Каникул в Мексике» уверена, что в данных ситуациях пострадавшей стороной являются женщины, столкнувшиеся с мужскими изменами. По мнению Водонаевой, мужчина, однажды изменивший супруге, продолжит свои измены: «Дорогие читательницы, если вы поймали своего супруга на адюльтере, то делайте как Рита Дакота — сразу подавайте на развод. Для меня это непреложное правило: за изменой всегда должно следовать расставание. Если поймали на неверности своего мужика до свадьбы, то не надо наивно думать, что после супружеской клятвы наступит идиллия. Нет, не наступит. Если изменил один раз, то изменит и второй, только дальше будут лишь более изощренные отговорки и более продуманная конспирация».

В своей колонке для издания «7 дней» Алена предполагает, что многочисленные измены Соколовского — следствие психологической травмы, ведь «парням в шоу-бизнесе намного сложнее, чем женщинам, их постоянно подозревают в нетрадиционном, ну а если ты еще и выглядишь смазливо и носишь в ушах серьгу, то будь готов получить прописку в противоположном лагере».