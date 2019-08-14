Алена Свиридова показала невесту старшего сына и рассказала об отношении к ней

На днях популярная певица Алена Свиридова показала редкое совместное фото со своим взрослым сыном: юноша живет за границей и нечасто бывает на родине. Спустя сутки звезда представила подписчикам своего блога невестку.
«Как вы думаете, какая из меня получится свекровь?», — написала она.
В беседе с подписчиками будущая свекровь призналась, что планирует стать невестке скорее подругой. Мама у нее уже есть, а на безоговорочную любовь сыновей матерям претендовать не стоит.
«Не надо путать сына и возлюбленного. Если вы будете претендовать на ту любовь вашего сына, которую он отдавал вам будучи маленьким, то тогда вы будете ревновать и никогда не полюбите женщину, которую он любит теперь больше, чем вас. Почему больше, спросите вы. Потому что, если придется выбирать, то он выберет ее. Это нормально», — считает она.
Согласны?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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