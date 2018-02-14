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Алена Хмельницкая рассказала, как дочери приняли ее молодого возлюбленного

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Фото из Instagram Алены Хмельницкой
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47-летняя Алена Хмельницкая не так давно перестала скрывать страстный роман с мужчиной, который на 12 лет ее младше.

Алена Хмельницкая вновь влюблена и счастлива: полтора года назад актриса начала встречаться с бизнесменом Александром Синюшиным. Сегодня Алена уже называет избранника своим гражданским супругом, да и ее дочери быстро приняли Александра в семью.

«Знаете, есть люди, которые не умеют заниматься с детьми, а есть такие, которые умеют. Вот для него — это легко и просто. Саша может один остаться с Ксюшей, накормить, напоить, сделать уроки. И это ему не в напряг. Со старшей дочкой Сашей он тоже разговаривает обо всем на свете, и обоим комфортно», — рассказала Хмельницкая в интервью журналу «7 дней».

Напомним, почти четыре года назад Алена развелась с режиссером Тиграном Кеосаяном, но осталась с ним в дружеских отношениях и даже нашла общий язык с его новой супругой Маргаритой Симоньян.

Фото: Instagram

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