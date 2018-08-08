Александр Серов впервые прокомментировал свой роман с экс-участницей «Дома-2»

Александр Серов решил лично прокомментировать скандальное интервью Дарьи. Так, певец отметил, что к нему обратилась хорошая знакомая с просьбой помочь Друзьяк. Артист подтвердил, что действительно предоставил жилье девушке, однако, пустил ее не в свою квартиру, а в пустующие апартаменты. Серов предполагает, что его честность по отношению к экс-участнице телестройки сыграла с ним злую шутку: «К сожалению, у девушки не оказалось вокальных и внешних данных. Я не стал это скрывать и решил сказать ей правду. Может быть, вследствие этого Дарья Друзьяк затаила на меня обиду, что совершенно нелогично. Более того, я не просил ее освобождать квартиру. На интим и намека не было!».

Певец добавил, что Дарья жаловалась на проблемы со здоровьем после ухода из реалити-шоу: «В связи с частыми драками с участниками «ДОМа-2» у нее был сломан палец на руке, была глубокая рана на ноге, а также два сотрясения мозга. Все это время я помогал Друзьяк поправить здоровье. Но не зря говорят: не делай добра, не получишь зла».