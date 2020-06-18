Александр Петров показал новое нежное фото со Стасей Милославской — фанаты осыпали их комплиментами
В 2019 году образовалась красивая пара — самый востребованный российский актер Александр петров начал встречаться с молодой красавицей Стасей Милославской. Он сразу рушил — это его девушка и предложил жить вместе. Но Милославская долго колебалась и решилась на совместный быт лишь год спустя.
Но зато теперь они живут душа в душу. Периодически в социальных сетях пары появляются романтические фото и снимки с их общим питомцем — кошкой Самантой.
И теперь Александр побаловал фанатов новым снимком с любимой девушкой. «#Мы», — лаконично подписал он снимок.
«Красивая пара. Талантливые люди. Счастья вам», «Такие классные», «Вы просто чудо, не могу не налюбоваться вашей деятельностью, и жду поскорее роли в театре», «Ты просто красавчик Александр!», «Красивые», «Красивая пара», «Вы супер, ребята!», «Счастья вам», — написали Александру и Стасе в комментариях.
До Стаси Александр встречался с Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019-го расстались.
Фото и видео: Instagram Александра Петрова, Стаси Милославской, Светлана наконечная и Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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