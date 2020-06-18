Александр Петров показал новое нежное фото со Стасей Милославской — фанаты осыпали их комплиментами

В 2019 году образовалась красивая пара — самый востребованный российский актер Александр петров начал встречаться с молодой красавицей Стасей Милославской. Он сразу рушил — это его девушка и предложил жить вместе. Но Милославская долго колебалась и решилась на совместный быт лишь год спустя.

Но зато теперь они живут душа в душу. Периодически в социальных сетях пары появляются романтические фото и снимки с их общим питомцем — кошкой Самантой.

И теперь Александр побаловал фанатов новым снимком с любимой девушкой. «#Мы», — лаконично подписал он снимок.