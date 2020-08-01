Александр Петров поделился нежным фото с любимой девушкой: «Радуга. Дождь. Счастье»

«Здорово, когда умеешь видеть счастье в малом…», «Чудесная фотография!», «...Рыцарь... Айвенго... Стаси... Прекрасна…», «Прекрасные», «Красиво! Тепло! Душевно!», «Счастлив. Это обалденное чувство))», «Какие классные и фон шикарный!!!», «Вы очень красивая пара», «Красивые, как и эта радуга», «Саня, Стася, Радуга Счастье», «Красота снаружи, красота внутри, гармония с природой», «Какое красивое фото получилось», — умиляются подписчики Александра.

Напомним, Александр Петров — один из самых востребованных отечественных киноактеров. На его счету уже более шестидесяти ролей в фильмах и сериалах. Александр дважды становился лауреатом престижной кинопремии «Золотой орел» — в 2019 году за лучшую мужскую роль на телевидении (сериал «Sпарта») и в 2020 году за лучшую мужскую роль в кино (фильм «Текст»).

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