Александр Овечкин нежно поздравил жену с днем рождения: «Спасибо за нашего очаровательного малыша»

Множество поклонников, которые считают пару идеальной, присоединились к теплым пожеланиям. В жене и ребенке хоккеист души не чает. Мальчика он назвал Сергеем, в честь старшего брата, погибшего много лет назад.

Супруга хоккеиста в своем блоге поблагодарила всех за поздравления и показала, какой была в раннем детстве. «25! Спасибо всем огромное за поздравления! Я счастлива», — написала она.