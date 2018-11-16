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Александр Овечкин нежно поздравил жену с днем рождения: «Спасибо за нашего очаровательного малыша»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Александра Овечкина

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Александр Овечкин написал трогательное послание Анастасии Шубской.

Сегодня Анастасия Шубская отмечает 25-летие. «C днем рождения моя девочка! Очень люблю тебя моя жизнь! Спасибо тебе за твою любовь, улыбку, за то что делаешь меня самым счастливым человеком на земле. Спасибо за нашего очаровательного малыша! Люблю тебя моя прелесть!!!», — написал ее супруг в своем блоге.

Множество поклонников, которые считают пару идеальной, присоединились к теплым пожеланиям. В жене и ребенке хоккеист души не чает. Мальчика он назвал Сергеем, в честь старшего брата, погибшего много лет назад.

Супруга хоккеиста в своем блоге поблагодарила всех за поздравления и показала, какой была в раннем детстве. «25! Спасибо всем огромное за поздравления! Я счастлива», — написала она.

Напомним, Александр Овечкин женился на Анастасии Шубской, младшей дочери актрисы и режиссера Веры Глаголевой, в конце августа 2016 года. Хоккеист стал для супруги опорой и поддержкой, когда спустя год Вера Витальевна умерла. 18 августа этого года (18.08.18) в семье Овечкиных произошло радостное событие — в одной из клиник США Анастасия родила сына.

Фото и видео: instagram

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