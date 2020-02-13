«Раньше я, как и все, опасался числа 13 — было в нем что-то мистическое... Но с тех пор, как я встретил женщину, рожденную 13 мая, и особенно после того, как 13 февраля 1990 года она стала моей женой, я уверен: число 13 — самое счастливое число в моей жизни! Вот уже 30 лет оно приносит мне счастье! Самое большое счастье, какое только можно себе представить. Счастье, которое невозможно объять. Счастье, которым наполнен каждый мой день. Не было утра, когда бы я просыпался без улыбки и без слов благодарности Всевышнему за то, что рядом со мной она — моя Эмми! Я люблю тебя, моя родная! Люблю твою улыбку и твой синеглазый взгляд. Люблю твой смех и твою задумчивость. Люблю твой голос и тишину, когда ты просто держишь меня за руку. Люблю наш дом, наполненный твоим теплом. Люблю наши встречи и наши разлуки. Страшно себе представить — мы вместе вот уже больше 11 тысяч дней! И ни один из этих дней я не отдал бы за все золото мира, если бы в этом дне не было тебя!!! С праздником милая», — написал он. «Красивая пара. Дай бог вам долго, долго жить в здравии и согласии. А 13 число замичательное», «Какие прекрасные слова своей жене!!!!», «Какие слова! Какое трогательное признание! В каждом слове столько нежности, теплоты и любви», «Нравятся Ваши чистые отношения, сердечные поздравления для Эммы, счастья и здоровья всей семье! Вы особенные», — обсуждают восхищенные поклонники. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!