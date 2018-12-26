Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе отметят этот Новый год не вместе

Чуть ли не главная издержка профессии артиста — им часто приходится работать в праздники. Последний день этого года супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проведут на сцене, но порознь. Об этом певица рассказала в интервью журналу «Антенна».

«Мы оба будем работать, а Валерий еще и в другой стране, поэтому устроим праздничный завтрак, а не ужин. Но даже когда мы встречаем Новый год не вместе, все равно на телефоне в этот момент и поздравляем друг друга», — сообщила Альбина. Она добавила, что уже 2 января семья воссоединится, чтобы улететь в недельный отпуск.