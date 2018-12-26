Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе отметят этот Новый год не вместе

Чуть ли не главная издержка профессии артиста — им часто приходится работать в праздники. Последний день этого года супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проведут на сцене, но порознь. Об этом певица рассказала в интервью журналу «Антенна».
«Мы оба будем работать, а Валерий еще и в другой стране, поэтому устроим праздничный завтрак, а не ужин. Но даже когда мы встречаем Новый год не вместе, все равно на телефоне в этот момент и поздравляем друг друга», — сообщила Альбина. Она добавила, что уже 2 января семья воссоединится, чтобы улететь в недельный отпуск.
Напомним, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе воспитывают двоих сыновей — 14-летнего Константина и 4-летнего Луку. Недавно младший из мальчиков впервые появился с родителями в свете и чувствовал себя довольно скованно. А старший брат Костя уже освоился перед камерами — в недавнем клипе Дениса Клявера на песню «Когда ты станешь большим» подросток снялся вместе с мамой.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram