Альбина Джанабаева честно высказалась о коллегах по «ВИА Гре»
Альбина Джанабаева была солисткой «ВИА Гры» целых девять лет, но, как призналась певица, она постоянно чувствовала, что поклонники не могут к ней привыкнуть — многие скучали по Анне Седоковой.
«Тяжело мне давалось выступать в группе... Я сменила уже Свету Лободу, но публика до сих пор помнила и очень любила Аню», — вспомнила Альбина в интервью журналистке Елене Север для ее Youtube-канала «Непридуманные истории».
Ведущая задала звезде вопрос, помогли ли ей в этой ситуации другие участницы группы (Вера Брежнева, Надежда Грановская, Меседа Багаудинова), но Альбина предпочла промолчать. Этим рыжеволосая дива только подлила масла в огонь — ведь ходят слухи о том, что она не общается даже с Верой Брежневой (блондинка замужем за братом супруга Альбины Валерия Меладзе).
Фото: Instagram