Альбина Джанабаева честно высказалась о коллегах по «ВИА Гре»

Альбина Джанабаева была солисткой «ВИА Гры» целых девять лет, но, как призналась певица, она постоянно чувствовала, что поклонники не могут к ней привыкнуть — многие скучали по Анне Седоковой.

«Тяжело мне давалось выступать в группе... Я сменила уже Свету Лободу, но публика до сих пор помнила и очень любила Аню», — вспомнила Альбина в интервью журналистке Елене Север для ее Youtube-канала «Непридуманные истории».