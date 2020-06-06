Айза Анохина рассекретила роман с Олегом Майами: «У нас отношения уже три месяца»
Фото: Instagram Олега Майами
35-летняя Айза Анохина стала героиней нового реалити-шоу на телеканале «Супер». Презентуя новый проект, популярная блогер отметила, что такую откровенность от нее не ждет никто, она «обнажила душу». Поклонники Айзы уже давно подозревали, что она закрутила роман с певцом Олегом Майами, однако пара предпочитала не комментировать свои отношения. Уже в одной из первых серий шоу «Супер Айза», стартовавшего 6 июня на телеканале «Супер», Анохина призналась, что влюблена в артиста: «У нас отношения уже три месяца. Никто ко мне не относился, как к хрустальной. Никто со мной так не обращался». Брюнетка подчеркивает, что ей было не очень просто во время съемок реалити, так как они с возлюбленным должны были изобразить свое первое свидание, которое, на самом деле, было уже далеко не первым.
Фото: Instagram Айзы Анохиной
«Олег — это случайная, незапланированная акция. Я была уверена, что мужчины мне не нужны, но потом мы влюбились», — рассказывает Айза.
Айза Анохина до сих пор состоит в официальном браке — заявление о разводе лежит в суде с 19 февраля, однако из-за режима ограничений из-за коронавируса рассмотрение дела было отложено. По признанию бизнесвумен, еще с июля прошлого года она живет отдельно от супруга, серфера Дмитрия Анохина. Айза надеется, что брак будет расторгнут мирно, однако есть еще имущественный вопрос, который супругам пока не удалось уладить, — сеть салонов красоты принадлежит не только ей, но и ее мужу. Анохина предлагала супругу выкупить его долю в проекте, но Дмитрия такой расклад не устроил. «Он говорит, что это его детище, но он здесь даже ни разу не был», — расплакалась Айза в своем салоне. Во время очередного разговора с пока еще мужем блогер заявила, что готова полностью отдать ему бизнес.
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Фото: Instagram
Видео: YouTube
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