Айза Анохина поссорилась с возлюбленным из-за Гуфа: «Я не хочу с ним разговаривать»
Фото: Instagram Айзы Анохиной
35-летняя Айза Анохина стала героиней нового реалити-шоу «Супер Айза», стартовавшего 6 июня на телеканале «Супер».
Лишь на телеэкране блогер и бизнесвумен решилась рассказать о своем возлюбленном, Олеге Майами. В новом выпуске зрители стали свидетелями первой ссоры Айзы и ее избранника — размолвка произошла из-за ее первого супруга, рэпера Гуфа, который прислал ей фотографии Олега с различными девушками. Анохина признается, что, несмотря на непростую историю отношений, ей удается дружить с бывшим мужем: «У нас нормальные дружеские отношения». Олег Майами увидел в поступке Гуфа желание рассорить пару. «Олег очень эмоциональный. В какой-то степени мне это нравится, в какой-то раздражает. Чтобы у нас сложились правильные отношения, которые не изматывают, ему нужно научиться принимать Гуфа как часть моей жизни. У меня есть бывшие мужья, которые не просто парни, они — отцы моих детей. Их нужно принимать и относиться к ним проще. Главное, что я к ним ничего не испытываю», — рассказала Айза.
В свою очередь, Олег признается, что бизнесвумен — не просто возлюбленная для него: «Она — самая большая любовь в моей жизни, у меня такого не было. И я эту любовь потерять не хочу. Поэтому настолько остро реагирую на такие моменты». Айза Анохина даже задумалась о том, чтобы перестать сниматься вместе с новым возлюбленным: «Я не хочу с ним разговаривать. <…> Я не хочу ругаться, скандалить. Я думаю, может, не надо с ним сниматься. У меня слишком мало энергии, времени и желаний. Я не хочу тратить ее на ругань». 10-летний Сэм и 3-летний Элвис уже знакомы с «лучшим другом» своей мамы, как Айза представила им Олега. «Я не смотрю Олега, как на отца своих детей. Я смотрю на него, как на друга. Олег — хороший друг, который понимает моих детей», — откровенничает Анохина.
Бизнесвумен подчеркивает, что самый большой страх для нее — что отец Элвиса заберет у нее сына.
Следите за шоу «Супер Айза» каждую субботу в 12:00 на телеканале «Супер».
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: Телеканал «Супер»
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