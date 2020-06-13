Айза Анохина поссорилась с возлюбленным из-за Гуфа: «Я не хочу с ним разговаривать»

В свою очередь, Олег признается, что бизнесвумен — не просто возлюбленная для него: «Она — самая большая любовь в моей жизни, у меня такого не было. И я эту любовь потерять не хочу. Поэтому настолько остро реагирую на такие моменты». Айза Анохина даже задумалась о том, чтобы перестать сниматься вместе с новым возлюбленным: «Я не хочу с ним разговаривать. <…> Я не хочу ругаться, скандалить. Я думаю, может, не надо с ним сниматься. У меня слишком мало энергии, времени и желаний. Я не хочу тратить ее на ругань». 10-летний Сэм и 3-летний Элвис уже знакомы с «лучшим другом» своей мамы, как Айза представила им Олега. «Я не смотрю Олега, как на отца своих детей. Я смотрю на него, как на друга. Олег — хороший друг, который понимает моих детей», — откровенничает Анохина.

Бизнесвумен подчеркивает, что самый большой страх для нее — что отец Элвиса заберет у нее сына.

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