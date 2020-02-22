До сих пор многие интернет-пользователи воспринимают Айзу Анохину как бывшую жену Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.), несмотря на то, что в 2015 году бизнесвумен вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина. Не так давно в своем блоге Айза заявила, что ее второй брак трещит по швам. В YouTube-шоу «Алена, блин!» Анохина откровенно призналась, почему решила развестись с супругом: «У нас были разные понимания семьи. Он думал, что я жена, я рядом всегда. Я не работаю, рожаю детей. Но я не такая – он влюбился в женщину, которая хочет иметь свое «я». В какой-то момент согласилась играть роль той, которую он хотел видеть рядом с собой, но в той игре меня не было». По словам Айзы, ее брак официально не расторгнут, но это вопрос времени. У Айзы Анохиной двое детей — девятилетний Сэм от Гуфа и трехлетний Элвис от Дмитрия Анохина. В новом интервью блогер впервые рассказала, что несколько лет назад потеряла ребенка от любимого мужчины: «Я забеременела, мы были очень счастливы. Но я потеряла ребенка». Стоит отметить, что ранее Айза Анохина заявила, что ее супруг недоволен тем, что общество воспринимает ее как бывшую жену Гуфа: «Когда он со мной начал встречаться, я давно была в разводе. У меня не было на тот момент уже никаких чувств к Леше. Он мне все время говорил: «Иди, ты жена Гуфа». И я могу его понять тоже – человек подписал контракт с дьяволом буквально». Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!