Агния Дитковските об отношениях с Алексеем Чадовым: «Наш сын не знает о разводе»

Агния Дитковските считает, что ее маленькому сыну Федору не нужно знать о разводе родителей. Об этом актриса сообщила в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
«Разойтись как в море корабли могут лишь те пары, у которых нет совместных детей. Мы поровну проводим время с нашим сыном Федей, вместе летаем отдыхать. Многие люди не могут понять, как такое возможно, а мы не понимаем, как может быть наоборот. Ребенок ведь так счастлив. Ему так важно видеть, что мама и папа сидят за одним столом, улыбаются, смеются», — объяснила девушка.
Она призналась, что за многие годы, проведенные с Алексеем, он стал для нее очень близким человеком, и даже после развода они смогли сохранить дружбу, не притворяясь ради сына. Напомним, в прессе ходили слухи о новых отношениях Дитковските и даже новом ребенке, но она по-прежнему хранит молчание на эту тему.
Фото и видео: Instagram