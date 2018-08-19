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Агния Дитковските об отношениях с Алексеем Чадовым: «Наш сын не знает о разводе»

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30-летняя Агния Дитковските призналась, что тепло общается с экс-супругом, 36-летним Алексеем Чадовым, и до сих пор не сказала 4-летнему сыну, что семья распалась.

Агния Дитковските считает, что ее маленькому сыну Федору не нужно знать о разводе родителей. Об этом актриса сообщила в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

«Разойтись как в море корабли могут лишь те пары, у которых нет совместных детей. Мы поровну проводим время с нашим сыном Федей, вместе летаем отдыхать. Многие люди не могут понять, как такое возможно, а мы не понимаем, как может быть наоборот. Ребенок ведь так счастлив. Ему так важно видеть, что мама и папа сидят за одним столом, улыбаются, смеются», — объяснила девушка.

Она призналась, что за многие годы, проведенные с Алексеем, он стал для нее очень близким человеком, и даже после развода они смогли сохранить дружбу, не притворяясь ради сына. Напомним, в прессе ходили слухи о новых отношениях Дитковските и даже новом ребенке, но она по-прежнему хранит молчание на эту тему.

Фото и видео: Instagram

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