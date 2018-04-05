Аглая Тарасова и Милош Бикович назвали причину своего расставания

Сегодня одна из самых красивых пар современного российского кино — Аглая Тарасова и Милош Бикович — сообщила о расставании.

«Друзья! Дабы избежать лишних разговоров и неправильных выводов, мы хотим напрямую поделиться важной и сокровенной для нас новостью. К сожалению, после полутора лет совместной жизни, мы приняли решение расстаться. Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать. Мы продолжаем относиться друг к другу с большой любовью и уважением, и остаемся близкими друзьями и коллегами. Мы надеемся на вашу поддержку и понимание и благодарим за все теплые слова, которые вы говорили о нас и нам за этот счастливый период», — написали они в блогах.