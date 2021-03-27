8-летняя блогерша публиковала видеоподробности «романа» с 13-летним парнем

Как сообщает издание «Страна.ua», 8-летняя блогерша с полумиллионной аудиторией Милана Маханец публиковала видеоподробности «романа» с 13-летним парнем. Ее возлюбленным стал блогер Паша Пэл. На видео дети специально целовались на камеру, обнимались и даже спали в одной кровати. Все ролики они выкладывали в социальной сети Likee. На юных блогеров обратили внимание подписчики и сразу пожаловались на распространение порнографии. К Милане и Паше домой пришли представители органы опеки. По итогу 13-летнего мальчику категорически запретили общаться с девочкой.

Девочка пожаловалась на такое обращение с ее «любовью». Милана считает, что не совершила ничего плохого, а оказывать помощь надо было раньше, когда у них с матерью не было денег даже на мебель. Мать Миланы также не видит ничего дурного в романе восьмилетней дочери с подростком. Она заявила, что готовит дочь к карьере модели и опека не станет препятствием на этом пути.