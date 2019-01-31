73-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова перестали скрывать свои отношения

Не так давно помощница и директор театра Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решилась дать откровенное интервью на Первом канале, во время которого почти призналась, что действительно крутит роман с известным комиком старше себя более чем на 40 лет. Тем не менее, влюбленные старались делать так, чтобы их не видели вместе на публике — но на днях Евгений Ваганович и Татьяна все же перестали скрываться.

Как сообщают порталы kp.ru, eg.ru и «Телепрограмма», пару видели вместе в «Табакерке» на премьере обновленного спектакля «Матросская тишина», где в главной роли блистает новый худрук театра Табакова Владимир Машков.