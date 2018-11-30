71-летний Бари Алибасов женился на 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной, не разведясь с предыдущей молодой женой?

Свадьба продюсера группы «На-На» Бари Алибасова и пожилой актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, состоявшаяся чуть более недели назад, уже наделала много шума. Это событие стало обрастать всевозможными слухами и противоречиями. Так, накануне в студию шоу «Пусть говорят» пришла экс-супруга Бари Каримовича Виктория Максимова (кстати, надевшая свадебное платье) и заявила, что в ее паспорте так и не появился штамп об официальном разводе с продюсером.
«Он не развелся со мной, женясь на Федосеевой-Шукшиной. О его свадьбе с Лидией Николаевной узнала, как и многие, из СМИ. Честно говоря, была шокирована», — поделилась Виктория с гостями эфира.
Однако на защиту молодоженов Алибасова и Федосеевой-Шукшиной тут же бросились друзья и адвокаты. Подруга Бари Каримовича сообщила, что продюсер женился на своей молодой помощнице Виктории из-за жалости, вскоре они развелись из-за измены девушки и рождения ее ребенка от другого мужчины, но Максимова продолжает делать вид, что все еще является женой Алибасова. Из-за этой истории, по словам приятельницы Бари Каримовича, в новой семье продюсера уже стали возникать недомолвки, так как Лидия Николаевна начала сомневаться в искренности супруга.
Впрочем, в конце программы был продемонстрирован документ, согласно которому Бари Алибасов и Виктория Максимова все же официально разведены с 13 ноября этого года. Виктория, в свою очередь, заявила, что бумагу подделали, но никто из присутствующих не стал ее слушать.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram