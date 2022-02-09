7 способов определить серьезные намерения мужчины и не потратить время на проходимца

Многим знакомы не очень приятные ощущения во время общения с близкими своего партнера. Так вот тех, кто настроен серьезно, не страшат знакомства и разговоры с родственниками. Значит, мужчина допускает возможность в будущем с ними породниться. Плюс к этому он будет ходить вместе с любимой по делам, будь то в гости к родителям, в магазин и прочее.

Если мужчина умело обращается с инструментами и видит вас в роли своей жены, наверняка починит что-то в доме. Таким образом покажет, что будет работящим и хозяйственным мужем. О том же говорит и готовка для избранницы.