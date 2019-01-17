69-летний ведущий «Русского лото» Михаил Борисов признался, что у него был тайный роман со студенткой

Многим из российских телезрителей знаком этот улыбчивый и позитивный человек — Михаил Борисович Борисов, бессменный автор и ведущий шоу-лотереи «Русское лото». Но немногие в свою очередь знают, что 28 лет назад знаменитость потерял вторую жену при родах сына и долгое время был безутешен. Однако спустя какое-то время Михаил познакомился ближе со своей студенткой в Щукинском училище — Анной Марковой.
«Я не смог бы полюбить неталантливого человека. А Аню заметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова, я преподавал у них. Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у нас так вышло. Аня подарила мне много мгновений счастья. Но мы давно не вместе», — рассказал Борисов «Экспресс-газете».
От первого брака у Михаила Борисова осталась дочь Мария. Сейчас ей 46 лет. Она окончила театрально-техническое училище, работала художником по свету в Театре Вахтангова, а потом стала специалистом по рекламе. У Марии двое детей: 20-летний Михаил и 10-летняя Анна. А сын Вениамин от второго брака, которого Михаил Борисович растил один, окончил продюсерский факультет ГИТИСа, стал сценаристом и поэтом.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, mihailborisov.ru, Instagram
Видео: Youtube.com / Столото