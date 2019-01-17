69-летний ведущий «Русского лото» Михаил Борисов признался, что у него был тайный роман со студенткой

Многим из российских телезрителей знаком этот улыбчивый и позитивный человек — Михаил Борисович Борисов, бессменный автор и ведущий шоу-лотереи «Русское лото». Но немногие в свою очередь знают, что 28 лет назад знаменитость потерял вторую жену при родах сына и долгое время был безутешен. Однако спустя какое-то время Михаил познакомился ближе со своей студенткой в Щукинском училище — Анной Марковой.

«Я не смог бы полюбить неталантливого человека. А Аню заметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова, я преподавал у них. Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у нас так вышло. Аня подарила мне много мгновений счастья. Но мы давно не вместе», — рассказал Борисов «Экспресс-газете».