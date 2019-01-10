69-летний Градский — откровенно о личной жизни: «С такими данными, как у моей жены, она могла заинтересовать мужчину побогаче и помоложе»

Александр Градский и Марина Коташенко живут в гражданском браке уже пятнадцать лет, и пару совсем не смущает большая разница в возрасте —– 36 лет. Впрочем, артист откровенно заявил в недавнем интервью порталу Sobesednik.ru, что ему нравится думать, что Марина хочет быть именно с ним, потому что такая красавица, как она, могла бы подыскать другого мужчину.

«Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной», — признался Александр Борисович.