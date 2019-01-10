69-летний Градский — откровенно о личной жизни: «С такими данными, как у моей жены, она могла заинтересовать мужчину побогаче и помоложе»

Александр Градский и Марина Коташенко живут в гражданском браке уже пятнадцать лет, и пару совсем не смущает большая разница в возрасте —– 36 лет. Впрочем, артист откровенно заявил в недавнем интервью порталу Sobesednik.ru, что ему нравится думать, что Марина хочет быть именно с ним, потому что такая красавица, как она, могла бы подыскать другого мужчину.
«Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной», — признался Александр Борисович.
Напомним, Градский и Коташенко воспитывают двоих сыновей, младшему из которых, Ване, — всего 3 месяца. У певца есть еще двое старших, уже взрослых детей от второго брака с Анастасией Вертинской, а всего Александр Борисович был официально женат два раза. «Можно не соответствовать киностандартам и иметь успех у красивых женщин. Лично я пользовался успехом», — без лишней скромности заявил он в том же интервью.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomohov, Natalya Loginova, Gennadii Sergeev, Darya Orlova, Jury Kevin / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Pravda