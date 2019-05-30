67-летний Олег Газманов очаровал фанатов «постельным» видео с красавицей-женой

«Вы такие классные!😂😍🔥», «Приятно смотреть на счастливые глаза людей, у которых взрослые совместные дети и столько лет брака. Счастья вам и долгих лет», «Олег, вы такой настоящий, классный, без этих звездных понтиков. Ну покрайней мере мне так хочется в это верить», «Позитив, позитив.... и только так», «Какие вы красивые, проживите вместе ещё 100 лет... Счастья, здоровья и всех благ», — комментируют подписчики блога артиста.

Марина и Олег Газмановы — одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги женаты пятнадцать лет, а знакомы более тридцати. Они воспитывают 15-летнюю общую дочь Марианну и 21-летнего Филиппа, которого, несмотря на отсутствие кровной связи, все считают родным сыном певца. У Олега также есть сын Родион от предыдущего брака, ему 37 лет.