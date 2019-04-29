61-летний Валерий Сюткин собрал всю семью на одном фото: «Даже собачка улыбается»

«Наша команда! @syutkin_valeriy @violaviva @violasyutkina @thorvgl @juliettesyutkina #ВалерийСюткин #Сюткин #Family #Love», — написал артист.
«Отличная команда», «О! У Вас мальчик прибавился», «Зять очень симпатичный и тоже наверняка творческая личность», «Зять красавчик», «Очень милая семья», «Даже собачка улыбается», «Я от вашей собачки балдею», — пишут фолловеры.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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