61-летний Валерий Сюткин собрал всю семью на одном фото: «Даже собачка улыбается»

«Отличная команда», «О! У Вас мальчик прибавился», «Зять очень симпатичный и тоже наверняка творческая личность», «Зять красавчик», «Очень милая семья», «Даже собачка улыбается», «Я от вашей собачки балдею», — пишут фолловеры.