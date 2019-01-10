60-летняя Шэрон Стоун променяла молодого итальянского миллионера на нобелевского номинанта

Сейчас Шэрон Стоун живет и работает в Риме — она снимается в продолжении известного сериала «Молодой Папа». Многие полагали, что таким образом звезда убьет двух зайцев сразу — будет чаще видеться с 41-летним бойфрендом, итальянским бизнесменом Анджело Боффа.
Однако выяснилось, что Шэрон и Анджело все-таки расстались, при этом актриса не скучала в одиночестве. Она уже гуляет по Вечному городу с новым возлюбленным — 50-летним журналистом и правозащитником Энцо Курсио.
Говорят, что близкие Стоун выдохнули с облегчением: стремление сеньора Боффы любым путем оказаться в звездном обществе с самого начала не внушали им доверия. По словам источника, близкого к Шэрон, в интервью порталу The Inquisitr, родные актрисы очень рады, что она обратила внимание на своего давнего друга Энцо, лучшие качества которого отметил даже комитет по вручению Нобелевских премий, номинировав его на престижнейшую Премию мира.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kika Press, Nancy Kaszerman, Lisa O'Connor / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram