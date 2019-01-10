60-летняя Шэрон Стоун променяла молодого итальянского миллионера на нобелевского номинанта

Сейчас Шэрон Стоун живет и работает в Риме — она снимается в продолжении известного сериала «Молодой Папа». Многие полагали, что таким образом звезда убьет двух зайцев сразу — будет чаще видеться с 41-летним бойфрендом, итальянским бизнесменом Анджело Боффа.

Однако выяснилось, что Шэрон и Анджело все-таки расстались, при этом актриса не скучала в одиночестве. Она уже гуляет по Вечному городу с новым возлюбленным — 50-летним журналистом и правозащитником Энцо Курсио.