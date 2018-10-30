58-летний Михаил Богдасаров вновь открыто изменяет супруге?

Звезда фильма «Клубаре» Михаил Богдасаров уже не раз привлекал внимание публики из-за своей супружеской неверности, причем супруга Раиса все это время терпит измены мужа. Некоторое время назад, после 22 лет брака, Михаил ушел из семьи к молодой любовнице, а через пять лет снова захотел вернуться к жене. Позже появилась еще одна девушка, с которой у Богдасарова был страстный роман. А сейчас, как сообщают российские СМИ, у Михаила, похоже, появились новые отношения.

Недавно Богдасаров вышел в свет с художницей Юлией Бружайте и очень тепло представил ее журналистам. «Юля очень талантлива! Яркая художница, замечательная актриса. Недавно я как режиссер и продюсер закончил два документальных фильма. Главные роли отдал Юле», — рассказал Михаил Сергеевич в интервью «Экспресс-газете».