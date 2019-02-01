56-летняя экс-солистка «Миража» Светлана Разина закрутила роман с 25-летним танцором и увела его у девушки

О звезде 1980-х Светлане Разиной долгое время ничего не было слышно. Оказалось, за последний год певица успела влюбиться в молодого танцора из ее коллектива Динара Баширова, несмотря на то, что супруг звезды прикован к больничной койке. По крайней мере, так утверждала девушка Динара Алиса Касьянова в недавнем эпизоде шоу «На самом деле».
В студии появилась и сама Светлана, которая была вынуждена оправдываться: «Он симпатичный парень, почему нет. Он хороший фотограф, сделал хорошую фотосессию. Мы встречались, Динар мне говорил, что у него появилась девушка, и если я откажусь, то он назло мне женится. Он просил выступить у него на свадьбе».
Молодой человек также отрицал роман со знаменитостью, однако полиграф показал, что он лжет. Его отношения с певицей уже давно вышли за рамки деловых, более того, Динар получал от знаменитой возлюбленной деньги и дорогостоящие подарки. Но итоги проверки на детекторе лжи ничуть не смутили Разину. Исполнительница заявила: «Я вкладывалась в его бизнес». Но большинство присутствовавших в студии, в том числе и уже бывшая девушка Баширова, сочли, что Светлана просто «купила» Динара.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram