55-летний Сосо Павлиашвили признался, что мечтает стать отцом еще раз

Ирина Сосо поддерживает: «У нас романтика каждый день! Наши девочки видят наши отношения и нашу любовь в деле. Личным примером мы внушаем им уверенность в том, что у нас все замечательно. Свадьба может быть лишь приложением к этому».

Старшей дочери пары Лизе 14 лет, младшей Сандре – 11. От первого брака у Сосо есть 31-летний сын Леван. Но артист не прочь испытать радость отцовства еще раз. «Хороших людей должно быть много. Генетически оправданных людей должно быть много!», - говорит он.

По словам артиста, их любовь с гражданской женой, которая моложе него на 17 лет, зародилась на небесах. Но в то же время он уверен, что над отношениями нужно работать, но в меру.

«С одной стороны, постоянное зацикливание может привести в тупик, и если постоянно работать, то для жизни времени не останется. А с другой, на какие-то вещи действительно нужно обращать внимание. Но вообще, самое главное — это душевное спокойствие, уважение и любовь друг к другу», - рассказывает глава семейства.

На вопрос, важна ли для него внешность партнера, Павлиашвили отвечает: «Это важно! Потому что проходят годы, и ты вдруг через несколько лет после начала отношений превращаешься в ленивого мужчину с пивным животом. Женщине на это не очень приятно смотреть. Или, наоборот, когда женщина не ухаживает за собой и думает «Ну есть борщ в холодильнике — вот и хорошо». Так все и рушится».