55-летний Сосо Павлиашвили признался, что мечтает стать отцом еще раз

Сосо Павлиашвили отметил 55-летний юбилей. Накануне знаменательной даты он дал интервью порталу Letidor и рассказал, как воспитывает дочек и сына, как прививает им семейные ценности и как на протяжении уже многих лет сохраняет романтические отношения с молодой женой.
Ирина Патлах и Сосо Павлиашвили живут вместе уже два десятилетия, но официально они так и не расписались. Сосо в интервью признавался, что любит свою красавицу, но в загс идти не готов. Журналисту Letidor артист рассказал, что хотел бы обвенчаться с избранницей, но церковь не разрешает этого делать без штампа в паспорте.
«Делать свадьбу ради какого-то романтичного события смысла я не вижу. Рано или поздно мы должны повенчаться. Вот это главное для меня!», - рассказывает певец.
Ирина Сосо поддерживает: «У нас романтика каждый день! Наши девочки видят наши отношения и нашу любовь в деле. Личным примером мы внушаем им уверенность в том, что у нас все замечательно. Свадьба может быть лишь приложением к этому».
Старшей дочери пары Лизе 14 лет, младшей Сандре – 11. От первого брака у Сосо есть 31-летний сын Леван. Но артист не прочь испытать радость отцовства еще раз. «Хороших людей должно быть много. Генетически оправданных людей должно быть много!», - говорит он.
По словам артиста, их любовь с гражданской женой, которая моложе него на 17 лет, зародилась на небесах. Но в то же время он уверен, что над отношениями нужно работать, но в меру.
«С одной стороны, постоянное зацикливание может привести в тупик, и если постоянно работать, то для жизни времени не останется. А с другой, на какие-то вещи действительно нужно обращать внимание. Но вообще, самое главное — это душевное спокойствие, уважение и любовь друг к другу», - рассказывает глава семейства.
На вопрос, важна ли для него внешность партнера, Павлиашвили отвечает: «Это важно! Потому что проходят годы, и ты вдруг через несколько лет после начала отношений превращаешься в ленивого мужчину с пивным животом. Женщине на это не очень приятно смотреть. Или, наоборот, когда женщина не ухаживает за собой и думает «Ну есть борщ в холодильнике — вот и хорошо». Так все и рушится».
Ирина с ним соглашается: «Это очень важно, когда твой мужчина всегда хочет тебя, когда он не только любит, но и горит тобой. Тогда он никогда налево не посмотрит!».
Родители двух девочек рассказывают, что дети романтике не помеха. Они вместе путешествуют, и Лиза с Сандрой видят пример гармоничных отношений. Но если хочется побыть одним, то супруги сбегают на пару дней в какой-нибудь красивый город.
Сосо признается, что растить детей в современном мире трудно – кругом много соблазнов. Когда первая жена позвонила ему и сказала, что вокруг сына много неблагополучных друзей, отец решил вопрос кардинально: отправил Левана в суворовское училище, чем уберег его от дурной компании. С девочками ситуация иная. Родители стараются держать их рядом с собой и личным примером показывать, как нужно себя вести. «Мы сами не курим и наркотики не употребляем, мы подаем им пример. Мы всей семьей ходим в церковь. Они очень хорошо себя там ощущают — улыбаются, у икон что-то просят, молятся», - рассказывает отец.
Ирина уточняет, что они с супругом не готовы даже отправлять детей учиться за границу. «Понятно, что если дети захотят найти гадость, то они ее найдут и под крылом мамы и папы. Но у нас не та семья, где это возможно».
На вопрос будут ли родители влиять на выбор будущей профессии дочек, Сосо и Ирина отвечают, что не станут настаивать. Девочки будут делать то, что захотят.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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