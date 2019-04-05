54-летний Сосо Павлиашвили публично раскаялся перед первой женой: «Единственная женщина, кому было плохо, была Нино»

В эту пятницу, 5 апреля, гостем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1» стал 54-летний певец Сосо Павлиашвили. Он рассказал о своей болезни, встрече с нынешней супругой, а также публично раскаялся перед Нино Учанейшвили — первой женой, которая много лет назад родила ему сына Левана.

«Мы поженились в 1987 году. В том же году родился сын. Сразу обратили внимание друг на друга. Но, к сожалению, мы не смогли быть вместе», — признался Сосо.

«Я постоянно был на гастролях, она меня почти не видела. Тогда в Грузии была очень тяжелая жизнь: не было ни воды, ни света, ни газа. Была война. Жуткое было время. И мне надо было всех кормить», — объяснил он.