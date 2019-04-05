54-летний Сосо Павлиашвили публично раскаялся перед первой женой: «Единственная женщина, кому было плохо, была Нино»

В эту пятницу, 5 апреля, гостем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1» стал 54-летний певец Сосо Павлиашвили. Он рассказал о своей болезни, встрече с нынешней супругой, а также публично раскаялся перед Нино Учанейшвили — первой женой, которая много лет назад родила ему сына Левана.
«Мы поженились в 1987 году. В том же году родился сын. Сразу обратили внимание друг на друга. Но, к сожалению, мы не смогли быть вместе», — признался Сосо.
«Я постоянно был на гастролях, она меня почти не видела. Тогда в Грузии была очень тяжелая жизнь: не было ни воды, ни света, ни газа. Была война. Жуткое было время. И мне надо было всех кормить», — объяснил он.
Фото: Кадр из эфира
«Конечно она ревновала, потому что я был страшным бабником, страшным. Особо говоря, я сейчас себя не оправдываю, я был абсолютно не прав по отношению к Нино. Я это признаю до сих пор», — признался он.
Успех в Москве и работа с Ириной Понаровской увлекли его настолько, что он забыл о том, что у него есть семья, позже ее не стало: «Не было никакого разговора. Мы друг друга понимали на расстоянии».
Лишившись мужа, Нино лишилась и сына: отец перевез сына в Москву, чтобы спасти от «уличной романтики» и наркотиков.
Расставались без скандалов. «Не было никаких скандалов, обещаний отравиться или повеситься. Нино — достойнейший человек. И это ее заслуга в том, что сегодня она наш близкий и родной человек. Мы ее не потеряли», — признался певец.
Поведение Сосо сильно повлияло на судьбу женщины: «Я никогда не обижал женщин, я никогда не врал им, никогда ничего не обещал, никогда не было такого, чтобы женщине было плохо. Единственная женщина, кому было плохо, это была Нино. Она очень переживала, она так и не вышла замуж».
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Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram, globallookpress