54-летний Кай Метов собирается жениться на 26-летней избраннице

По признанию Анастасии, солидная разница в возрасте ее абсолютно не смущает: «Я не ощущаю, что Кай старше меня, потому что он в душе молод, энергичен, да и в постели хорош».

Ради любимого мужчины девушка научилась готовить: «До встречи с Каем я не очень любила и умела готовить. Когда мы стали вместе жить, поняла, что любимого надо каждый день чем-то удивлять. Кай, например, очень любит рыбу. Вчера, например, когда он вернулся с гастролей, я сделала ему стейк из семги и брокколи».

Будущие супруги уже задумываются о пополнении в семье. «Я говорю ему: «Кай, у тебя уже трое детей, причем первая дочь даже меня старше. Куда тебе еще?». А он отвечает: «Ты знаешь, я сейчас повзрослел, поумнел, поэтому хочу еще детей, чтобы уже иначе и более осознанно заниматься их воспитанием», — цитирует Анастасию портал dni.ru.

Стоит отметить, что 26-летней Анастасии удалось наладить дружеские отношения с 31-летней дочерью Кая Метова Кристиной.