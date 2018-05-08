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54-летний Кай Метов собирается жениться на 26-летней избраннице

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кай Метов и Анастасия Рожкова

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Молодая возлюбленная знаменитого певца откровенно рассказала об отношениях с ним.

54-летний Кай Метов счастлив в отношениях с девушкой, которая моложе него на 28 лет. Пара познакомилась шесть лет назад на одном из концертов с участием Метова, а буквально через несколько недель после знакомства Анастасия переехала к своему известному возлюбленному. На днях Кай Метов и его возлюбленная появились за кулисами концерта «Легенды Retro.FM» в спорткомплексе «Олимпийский». Невеста, как представил Анастасию Рожкову певец, откровенно рассказала журналистам об отношениях с ним.

По признанию Анастасии, солидная разница в возрасте ее абсолютно не смущает: «Я не ощущаю, что Кай старше меня, потому что он в душе молод, энергичен, да и в постели хорош».

Ради любимого мужчины девушка научилась готовить: «До встречи с Каем я не очень любила и умела готовить. Когда мы стали вместе жить, поняла, что любимого надо каждый день чем-то удивлять. Кай, например, очень любит рыбу. Вчера, например, когда он вернулся с гастролей, я сделала ему стейк из семги и брокколи».

Будущие супруги уже задумываются о пополнении в семье. «Я говорю ему: «Кай, у тебя уже трое детей, причем первая дочь даже меня старше. Куда тебе еще?». А он отвечает: «Ты знаешь, я сейчас повзрослел, поумнел, поэтому хочу еще детей, чтобы уже иначе и более осознанно заниматься их воспитанием», — цитирует Анастасию портал dni.ru.

Стоит отметить, что 26-летней Анастасии удалось наладить дружеские отношения с 31-летней дочерью Кая Метова Кристиной.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

Видео: YouTube/Кай Метов

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