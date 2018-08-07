53-летний юморист Михаил Грушевский вновь женился на своей супруге по балийскому обряду

Стараниями Евгения Петросяна и Елены Степаненко, внезапно решивших расстаться, внимание всей страны приковано к юмористам. Пока приятель вышеупомянутой пары Святослав Ещенко тоже разводится с супругой после 20 лет брака, другой известный комик Михаил Грушевский, наоборот, повторил свадьбу с супругой Евгенией и сделал это очень ярко.

«На недавнем фестивале Индонезии в Москве представители острова Бали предложили нам провести настоящий традиционный балийский свадебный обряд. Мы немедленно согласились, потому что давно планировали повторить свадьбу каким-то необычным образом», — признался Грушевский в интервью журналу StarHit.