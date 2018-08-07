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53-летний юморист Михаил Грушевский вновь женился на своей супруге по балийскому обряду

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаил и Евгения Грушевские

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Пока известный комик Евгений Петросян разводится, другой юморист Михаил Грушевский… обновляет клятвы любви и верности со своей женой.

Стараниями Евгения Петросяна и Елены Степаненко, внезапно решивших расстаться, внимание всей страны приковано к юмористам. Пока приятель вышеупомянутой пары Святослав Ещенко тоже разводится с супругой после 20 лет брака, другой известный комик Михаил Грушевский, наоборот, повторил свадьбу с супругой Евгенией и сделал это очень ярко.

«На недавнем фестивале Индонезии в Москве представители острова Бали предложили нам провести настоящий традиционный балийский свадебный обряд. Мы немедленно согласились, потому что давно планировали повторить свадьбу каким-то необычным образом», — признался Грушевский в интервью журналу StarHit.

Напомним, официальная церемония бракосочетания Михаила Грушевского и Евгении Гусляровой состоялась в январе 2015 года, а уже в мае у них родился сын Миша. У юмориста также есть дочь Дарья от первого брака с клипмейкером Ириной Мироновой.

Фото: Anatoly Lomokhov, Anton Belitsky, Natalia Shakhanova, Valery Lomokhova, Olga Loskutova / Global Look Press, Instagram

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