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52-летняя Наталья Штурм разоблачила обман своего 20-летнего любовника

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Данил Никитин и Наталья Штурм

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Певица Наталья Штурм откровенно рассказала, что до недавнего времени у нее был роман с парнем младше ее на 32 года.

На днях Наталья Штурм появилась в студии шоу «На самом деле» с просьбой к экспертам — она не могла разобраться в отношении к ней молодого возлюбленного. Звезда считала, что 20-летнего Данила Никитина подослал к ней экс-супруг Игорь Павлов, с которым Наталья сейчас судится за опеку над 14-летним сыном Арсением. Данил быстро соблазнил певицу и даже какое-то время жил в ее московской квартире.

Сам Никитин утверждал в разговоре с ведущим программы Дмитрием Шепелевым, что искренне влюблен в Наталью и его совершенно не смущает настолько большая разница в возрасте. Однако проверка на полиграфе показала, что он не любит Штурм, а встречался с ней лишь из корыстных побуждений. Более того, оказалось, что молодой человек без разрешения тратил деньги певицы.

Эксперты в студии установили, что Данил хотел собрать компромат на Наталью, но делал это не для бывшего мужа звезды, как она подозревала изначально. Оказалось, Данил просто хотел в будущем получить от нее деньги за собранную информацию. Услышанное не удивило Штурм — она заявила, что больше не хочет видеть этого мужчину и легко найдет нового возлюбленного.

Фото и видео: Instagram

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