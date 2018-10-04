52-летняя Наталья Штурм разоблачила обман своего 20-летнего любовника

Сам Никитин утверждал в разговоре с ведущим программы Дмитрием Шепелевым, что искренне влюблен в Наталью и его совершенно не смущает настолько большая разница в возрасте. Однако проверка на полиграфе показала, что он не любит Штурм, а встречался с ней лишь из корыстных побуждений. Более того, оказалось, что молодой человек без разрешения тратил деньги певицы.

Эксперты в студии установили, что Данил хотел собрать компромат на Наталью, но делал это не для бывшего мужа звезды, как она подозревала изначально. Оказалось, Данил просто хотел в будущем получить от нее деньги за собранную информацию. Услышанное не удивило Штурм — она заявила, что больше не хочет видеть этого мужчину и легко найдет нового возлюбленного.

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