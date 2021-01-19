50-летняя женщина изменила настройки сайта знакомств и нашла себе 22-летнего мужа
Шэрон часто принимают за маму Перри, но влюбленная пара из Северной Каролины, США, планирует пожениться в 2021 году. Они познакомились в Tinder в январе 2020 года. Американка, пережившая развод после 16 лет брака со своим ровесником в 2015 году, решила сменить настройки на сайте знакомств. Она указала в анкете, что хотела бы встретить мужчину возрастом от 19 лет.
«В последний год отношений с бывшим супругом я ловила себя на том, что украдкой поглядывала на мужчин в возрасте 20 лет, когда мы выходили на улицу, - вспоминает она. - Я поклялась найти кого-то более подходящего для моей спонтанной личности». Однажды американка наткнулась на профиль Перри, который младше ее на 28 лет и моложе трех детей американки.
Gran, 50, to marry Tinder toyboy, 22, she met after lowering her age preference to 19https://t.co/CkxFfs8LtG pic.twitter.com/JYtquQ9HOt— Daily Mirror (@DailyMirror) January 18, 2021
«У Перри были пронзительные голубые глаза, каштановые волосы и мускулистые руки. Он был похож на модель. Я рассказала, что уже имею трехлетнего внука, но ему было все равно», - уточнила невеста. В течение следующих нескольких дней Шэрон и Перри флиртовали, а на потом она пригласила его к себе домой. «В реальной жизни он был даже сексуальнее, - сказала Шэрон. - Перри очень умный и сильный для своего возраста. У нас была глубокая связь».
Мать рассказала о романе своей 23-летней дочери, и она оказалась не против. Вскоре Перри вернулся в дом Шэрон, чтобы приготовить ужин для нее и ее дочери. Через некоторое время пара перестала встречаться, но потом Шэрон и Перри поняли, что не могут друг без друга. Во время изоляции из-за коронавируса молодой человек переехал к возлюбленной.
«Возможно, я стара для него, но не позволю этому остановить меня в погоне за счастьем. Мы с Перри знаем: нам суждено быть вместе, и нам все равно, что думают другие, - подчеркнула невеста. - Он заставил меня почувствовать себя такой особенной».
Фото: pixabay.com
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