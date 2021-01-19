50-летняя женщина изменила настройки сайта знакомств и нашла себе 22-летнего мужа

«У Перри были пронзительные голубые глаза, каштановые волосы и мускулистые руки. Он был похож на модель. Я рассказала, что уже имею трехлетнего внука, но ему было все равно», - уточнила невеста. В течение следующих нескольких дней Шэрон и Перри флиртовали, а на потом она пригласила его к себе домой. «В реальной жизни он был даже сексуальнее, - сказала Шэрон. - Перри очень умный и сильный для своего возраста. У нас была глубокая связь».

Мать рассказала о романе своей 23-летней дочери, и она оказалась не против. Вскоре Перри вернулся в дом Шэрон, чтобы приготовить ужин для нее и ее дочери. Через некоторое время пара перестала встречаться, но потом Шэрон и Перри поняли, что не могут друг без друга. Во время изоляции из-за коронавируса молодой человек переехал к возлюбленной.

«Возможно, я стара для него, но не позволю этому остановить меня в погоне за счастьем. Мы с Перри знаем: нам суждено быть вместе, и нам все равно, что думают другие, - подчеркнула невеста. - Он заставил меня почувствовать себя такой особенной».